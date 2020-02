Top 20 des puissances militaires mondiales, le Japon et la Corée talonnent la France

Le classement 2020 des puissances militaires mondiales est sorti avec des surprises, des remontées et des baisses en termes des indices de classement.

Les Etats-Unis continuent d’occuper la première place des puissances militaires mondiales, selon le classement 2020 de Global Fire Power qui prend en compte « plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le score PowerIndex (‘’PwrIndx ») d’un pays donné avec des catégories allant de la puissance militaire et des finances à la capacité logistique et à la géographie ». Le Japon et la Corée du Sud ont effectués d’énormes progrès gagnant des places dans le « big six » du classement. Ce qui signifie que la France a été évincée des six premières puissances militaires, se classant désormais 7ème, juste devant le Royaume-Uni.

La Russie, la Chine et l’Inde n’ont pas bougé de leur rang respectif de 2ème, 3ème et 4ème malgré des avancées remarquables. Ce qui dénote de l’ampleur de la course aux armements au niveau des grands du monde. La première puissance africaine, l’Egypte, se classe désormais 9ème mondiale montant de trois rangs.

Classement des 20 puissances militaires mondiales