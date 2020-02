Togo-présidentielle 2020 : la campagne électorale officiellement lancée ce jeudi

Send an email

Le top de la campagne présidentielle au Togo sera donné ce jeudi 6 février par la commission nationale électorale indépendante (Céni). Ainsi, les sept candidats en lice pour la conquête du pouvoir d’Etat vont prendre d’assaut les rues togolaises pour tenter de convaincre les populations.

La campagne électorale sera officiellement lancée ce jeudi 6 février dans le cadre de la présidentielle du 22 février prochain. Pendant deux semaines, les sept candidats, dont le président sortant, Faure Gnassingbé, seront sur le terrain pour battre campagne. Une élection qui s’annonce particulièrement tendue compte tenue de l’enjeu du vote. Seul face à tous, le dirigeant togolais qui a fait 15 ans au pouvoir, s’appuiera sur son bilan au dernier quinquennat pour convaincre ses compatriotes. Après avoir succédé à son père en 2005, Faure Gnassingbé est candidat pour un quatrième mandat.

Au sein de l’opposition, c’est la guerre de leadership qui bat son plein. L’ancien premier ministre, Agbéyomé Kodjo, et le patron de l’alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, revendiquent le titre de candidat de l’opposition. Les candidats Tchabouré Aimé Gogué, Komi Wolou, Mouhamed Traoré Tchassona et Gorges William Kouessan pourront peut-être profiter de la situation. Aspirant au changement, les togolais doivent se rendre aux urnes pour exprimer leur choix, le 22 février prochain. Dans une atmosphère délétère, les évêques appellent à l’organisation d’un scrutin transparent, libre, démocratique et crédible.