Tirage au sort CHAN 2020 : les pays qualifiés sont fixés sur leur sort

La RDC double vainqueur de la compétition ( 2009 et 2016) se présente comme le boss de la poule B, mais attention à la sélection locale libyenne vainqueur en 2016, malgré la situation socio-politique au pays des Chevaliers de la Méditerranée. Le Maroc champion en titre sera l’adversaire à craindre par les trois autres pays dont le Togo, dans la poule C. Le pays des Éperviers tombeur du Bénin et du Nigeria (vice-champion en 2018) est l’une des Nations à suivre de près.

La Guinée sera aussi à suivre de près dans la poule D, en compagnie de deux pays de l’Afrique du Sud (Zambie, Namibie ) et un de l’Afrique de l’Est, (la Tanzanie), dont le Football est très engagé et physique. La compétition va se tenir du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun.

Groupe A

Cameroun- Mali- Burkina Faso- Zimbabwe

Groupe B

Lybie- Congo Brazza- Niger- RD Congo

Groupe C

Maroc- Rwanda- Ouganda- Togo

Groupe D

Zambie-Guinée- Namibie-Tanzanie

There we have it, the results of the #TotalCHAN2020 draw! 🤩

Which group stands out for you? 👀 pic.twitter.com/P7HWAmap0I

— CAF (@CAF_Online) February 17, 2020