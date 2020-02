Thomas Tuchel : « Je dois prendre des décisions et j’en prends la responsabilité »

En conférence de presse d’après match, Thomas Tuchel s’est exprimé sur la défaite du PSG à Dortmund en match aller de la Ligue des champions. Le technicien allemand a expliqué prendre les responsabilités de cette défaite.

La malédiction des huitièmes de finale de la Ligue des champions est collée à la peau du PSG. En déplacement mardi soir sur la pelouse de Dortmund, les parisiens ont vu rouge face à une équipe allemande conquérante. Malmenés par un Erling Haalang des grands soirs, les parisiens s’en sortent sur une courte défaite qui leur permet de rester en vie dans la compétition.

A la fin de la rencontre, l’entraîneur du PSG a analysé la prestation de ses poulains. Le technicien allemand a félicité ses joueurs pour le jeu produit, rejetant sur lui les responsabilités de cette défaite. « Je n’ai pas de regret. C’est très facile d’être entraîneur si tu n’es pas entraîneur. Je dois prendre des décisions et j’ai fait ça (changement de système, ndlr) et j’en prends la responsabilité. Personne ne peut savoir qu’est ce qui ce serait passer avec un autre système. Je n’ai pas de regret, pas du tout. […] Dans certains matchs, c’est difficile et on doit l’accepter. On a un match perdu, mais ce n’est pas la fin. On a un match au Parc, c’est un grand défi. À 2-1, ce n’est pas fini« , a déclaré le coach parisien.

A la question de savoir si son équipe manque de rythme, l’Allemand a répondu par la négation. « Non, j’ai l’impression que Kimpembe, Thiago et Marquinhos, ils ont fait très très bien, c’était super dur contre eux parce qu’ils ont de la qualité, physiquement on manque un peu de rythme et on on peut voir qu’ils ont sept matchs de moins que nous. Ils ont un jour de plus pour récupérer que nous et ils ont montré qu’ils sont dans le rythme. Mais les trois en défense ont travaillé dur et ont montré de la mentalité et de la qualité. Je suis satisfait avec les trois et les deux au milieu. C’est difficile, c’est comme ça, à l’extérieur à Dortmund, c’est comme ça« , a-t-il ajouté.