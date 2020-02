The Crown sur Netflix: cette fin qui soulage Meghan Markle et Harry (photo)

Les téléspectateurs sont déçus par la fin brutale de la série The Crown sur Netflix. Mais c’est une victoire pour le prince Harry. Le vendredi 31 janvier 2020, le créateur de la série The Crown, diffusée sur Netflix depuis le mois de novembre 2016, a révélé selon Gala, que ce show événement ne prendra pas fin à sa sixième mais à sa cinquième saison. « Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les intrigues de la saison 5, il m’est apparu clair que c’est le moment parfait pour s’arrêter », a expliqué Peter Morgan dans un communiqué. The Crown qui avait traité les frasques de la princesse Margaret et devrait évoquer l’arrivée de Diana chez les royals, s’abstiendra de dévoiler la vie privé du prince Harry et Meghan Markle. Selon le média, le prince Harry aurait confié dès le début de la diffusion à sa biographe Angela Levin: « Je vais m’assurer d’arrêter ça avant qu’ils n’arrivent à mon histoire ».

#TheCrown will return for a fifth and final season with Imelda Staunton playing The Queen.

Creator Peter Morgan originally planned six seasons but says: "Now that we have begun work on the stories for S5 it has become clear to me that this is the perfect time and place to stop." pic.twitter.com/2RE6wHsMFB

