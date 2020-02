Terrorisme, Pauvreté, Faim: le président du Mali appelle à la solidarité pour sauver le Sahel

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé un appel à la solidarité à la communauté internationale, afin qu’elle apporte son aide aux millions de personnes qui souffrent de la faim et la pauvreté dans la région du Sahel.

Les problèmes de sécurité au Sahel en créent d’autres tout aussi dévastateurs en ce qui concerne la population de la région. Selon le président malien IBK, les attaques et le manque de sécurité sont à la base de l’accroissement de la pauvreté et de la faim, conséquences des déplacements de millions de gens. Il a expliqué que « nous avons eu une récolte record de 10 millions de tonnes de céréales mais ce n’est toujours pas suffisant. (…) Tout le problème est d’atteindre des zones enlisées dans des conflits ». Aussi IBK a indiqué que le terrorisme a entravé la production car la quasi-totalité des agriculteurs et éleveurs abandonnent leurs champs et leurs bétails dans la peur, et les marchés alimentaires locaux restent vides, rapporte Mali Actu.

IBK faisait ces déclarations lors de l’ouverture de la 43e session du Conseil d’administration du Fonds international de développement agricole (FIDA). Il en a profité pour faire des doléances. Les terroristes ont presque pris le contrôle d’une grande partie du Sahel, ce qui rend le développement difficile dans cette zone. « Mais, le Mali ne baissera jamais les bras. Ni lui, ni les autres pays du Sahel. Nous saignons mais nous vaincrons. Et nous avons encore besoin du FIDA pour nous aider à atteindre la masse critique, la plus-value », a déclaré le président malien. Il conclut en ajoutant : « je sais ce que vous apportez à nos pays et combien vos missions sont cruciales pour le bien de nos pays. » ‘Au Mali, 60% de la population vit dans des zones rurales où l’agriculture et l’agro-pastoralisme sont les principales activités, et la pauvreté atteint 53%. On attend une chute de la production agricole d’environ 17% d’ici 2050’, rappelle Mali Actu.