Terrorisme : la Suède prépare un déploiement militaire au Mali

Suite à une demande du gouvernement de la Suède, les forces armées du pays ont entamé la planification d’une intervention militaire au Mali. L’éventuel déploiement de troupes, y compris des hélicoptères, aiderait la nouvelle Force opérationnelle Takuba, dirigée par la France au Mali.

Dans un communiqué publié mercredi, l’armée suédoise a indiqué que « la forme exacte de la contribution suédoise est encore trop tôt pour le dire, mais elle comprendra probablement du personnel et des hélicoptères des forces spéciales ». Le gouvernement et le parlement doivent approuver les plans. L’annonce intervient moins de trois semaines après que le ministre suédois de la Défense, Peter Hultqvist, ait accompagné son homologue française, Florence Parly, lors d’une visite au Tchad et au Mali.

Hultqvist a déclaré, plus tard à SVT, que la France avait demandé une contribution à Takuba, mais qu’aucune décision gouvernementale n’avait été prise. « C’est quelque chose que nous devrons préparer », a-t-il déclaré. Plus de 200 militaires suédois sont déjà déployés dans des missions multinationales au Mali, au cœur de la région sahélienne de l’Afrique subsaharienne. La Suède a fourni une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance basée au Camp Nobel à Tombouctou jusqu’en décembre, et, selon les chiffres de l’ONU, 203 soldats, 12 officiers d’état-major et six policiers ont été déployés, rapporte The Defense Post.