Tanzanie – Lutte contre l’infidélité : le gouvernement publie la liste des hommes mariés

En Tanzanie, le phénomène de l’infidélité prend de l’ampleur. Et pour donc lutter contre cela, le gouvernement a opté pour un choix innovant.

En effet, pour vaincre l’infidélité, le gouvernement tanzanien passe bientôt au recensement des hommes mariés, qui sera plus tard publié sur un site web auquel tout le monde aura facilement accès. Donc chers sieurs, plus question de tromper les pauvres dames en leur faisant croire que vous êtes toujours célibataires, alors que vous êtes mariés. Elles pourront désormais vérifier vos noms dans la base de données que l’Etat est entrain de mettre à leur disposition. « Notre but principal est de soulager la douleur de ces femmes qui souffrent de ces tricheurs qui leur promettent le mariage. Ainsi, si vous sentez que le Monsieur veut vous berner, il suffit de taper son nom sur le site et sa fiche sortira, photo à l’appui », dixit le commissaire régional Paul Makonda.

La Tanzanie étant un pays dans lequel se pratique l’islam, donc la polygamie est déjà un acquis pour les musulmans. Mais cette nouvelle technologie serait très bénéfique pour nos chères dames qui ne sont pas de cette religion.