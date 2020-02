Send an email

Spotify : Justin Bieber redevient l’artiste le plus écouté

Le crooner Justin Bieber signe son retour, après un long silence et une absence prolongée. Un retour en force sur Spotify.

Justin Bieber a dévoilé « Yummy », le premier titre de son tout prochain album « Changes » en début d’année. A en croire Het Nieuwsblad et rapporté par Onvoit, le chanteur est donc revenu en tête du classement Spotify avec cette chanson. En effet, avec ses plus de 62 millions d’auditeurs par mois, Justin est en première position des écoutes sur Spotify.

Il faut noter que, depuis la sortie du titre « Yummy » en début d’année, il a été diffusé plus de 300 millions de fois dans le monde entier. Et pour finir, la chaîne Youtube de la célébrité a récemment dépassé 50 millions d’abonnés. Un record qu’aucun artiste n’a encore connu avant lui. Il faut donc dire que l’année 2020 commence bien pour ce dernier.

Par ailleurs, l’album « Changes » sera sorti le 14 février prochain.