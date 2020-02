Soudan: des ONG appellent à remettre immédiatement Omar el-Béchir à la CPI

Send an email

Au Soudan, des organisations de défense des droits humains ont appelé les autorités à remettre immédiatement Omar el-Béchir à la cour pénale internationale (CPI) où il est accusé de crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

La pression monte à Khartoum après l’annonce du conseil souverain de remettre l’ancien dirigeant à la justice internationale. Ce mercredi, des organisations, dont Amnesty International, ont exigé que l’ex-putschiste soit immédiatement transféré à La Haye. « Les autorités soudanaises devraient traduire ces mots en actes et transférer immédiatement Béchir et d’autres individus recherchés par la CPI à la Haye« , a déclaré Julie Verhaar, secrétaire général par intérim d’Amnesty International. A l’en croire, la décision de le remettre à la cour serait une étape décisive vers la justice pour les victimes et leurs familles.

Recherché par la justice internationale depuis 2009, Omar el-Béchir est accusé de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le cadre du conflit au Darfour (ouest). Selon l’AFP, trois de ses anciens proches aussi sont poursuivis par la CPP. Il s’agit d’Ahmed Haroun, ancien secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Abdelrahim Mohammad Hussein, ex-ministre de la Défense et de l’Intérieur, et Ali Kosheib, chef des milices Janjawid. Pour nombre d’observateurs, ce rétro-pédalage des nouvelles autorités soudanaises laissent assez d’interrogations. A l’arrestation de Béchir, le Soudan avait indiqué qu’il sera jugé sur la terre de ses aïeux.