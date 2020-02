Sommet de l’Union Africaine : Muhammadu Buhari, arrivé à Addis-Abeba en Ethiopie

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, est depuis vendredi à Addis-Abeba en Ethiopie où il prendra part, ce samedi, à la 33è session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA). Selon l’agence de presse du Nigéria (NAN), le dirigeant nigérian, qui a quitté Abuja après avoir effectué certains engagements officiels vendredi, a été reçu à son arrivée par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali. Malam Garba Shehu, l’un des porte-parole du président, dans une déclaration, jeudi, a indiqué que le président Buhari se joindrait aux dirigeants des 55 pays membres de l’UA pour participer au sommet dont le theme de cette 33è session est : «Faire taire les armes: créer des conditions propices au développement de l’Afrique». «Le président assistera au 29e Forum des chefs d’État et de gouvernement des États participants au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). Il assistera également à la 27e session du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement (AUDA-NEPAD) du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Les réunions précéderont la 33e session ordinaire de l’Assemblée », a confié Malam Garba Shehu.

Il a par ailleurs ajouté que le numéro 1 nigérian, en sa qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, participera à la réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité sur la situation au Sahel et en Libye, et au Comité spécial de haut niveau sur le Soudan du Sud, «Le président Buhari et la délégation nigériane participeront également à d’autres événements parallèles de haut niveau pour faire avancer les objectifs, priorités et aspirations nationales, régionales et internationales du Nigéria« , a-t-il ajouté. Sur son compte Twitter, l’assistant personnel de Buhari sur les nouveaux médias, Bashir Ahmed, a publié des photos où le président nigérian était accueilli par le Premier ministre accompagné de certains représentants des gouvernements éthiopien et nigérian.