Send an email

Sommet de l’UA: Faki Mahamat et les ministres des affaires étrangères balisent le terrain

Le 33è sommet des chefs d’Etat et de gouvernements africains se tiendra du 9 au 10 février à Addis-Abeba en Ethiopie. En prélude à ce sommet, les ministres des affaires étrangères des 55 pays-membres de l’organisation continentale ont démarré, ce vendredi, la session du conseil exécutif de l’organisation.

Avant l’arrivée des présidents dans la capitale éthiopienne, les chefs de la diplomatie balisent déjà le terrain. Réunis, ce vendredi, dans la salle Nelson Mandela au siège de l’organisation continentale, ils ont entamé les travaux du conseil exécutif, sous l’égide du président de la commission, le tchadien Moussa Faki Mahamat. Axée sur le thème « Faire taire les armes en 2020« , cette 33è session ordinaire de l’Union africaine s’accentuera sur les questions sécuritaires, notamment au sahel et en Libye. L’occasion pour le diplomate d’appeler les pays africains à œuvrer pour la restauration de la paix sur le continent.

L’autre sujet des discussions portera sur la zone de libre-échange continentale, Zleca. Selon Alain-Claude Bilie-By-Nzé, chef de la diplomatie gabonaise, cité par RFI, le président nigérien fera le point sur l’avancement des travaux et le choix porté sur le Ghana pour abriter le secrétariat général. Il en fera de même pour les candidatures enregistrées à ce poste. Le média français fait état de trois candidatures déjà présélectionnées et venues de l’Afrique du Sud, du Nigeria et de la République démocratique du Congo (RDC). Il faut rappeler que le choix ultime se fera par les chefs d’Etat.