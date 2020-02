Shekere : Yemi Aladé en duo avec Angélique Kidjo, la chanson qui fait sensation (vidéo)

Send an email

Après les singles à succès «Home», «Give Dem» , «Vibe» , «Shake» et «Oh My Gosh», Yemi Aladé revient en force avec le tube Shekere. Fruit de la collaboration avec la diva béninoise, Angélique Kidjo, le clip est un mélange de sonorité traditionnel et moderne, le tout ancré dans un univers paradisiaque qui montre la beauté authentique et originale du continent africain.

La chanson tire son nom de l’instrument ressemblant à un tambourin joué dans diverses régions du continent. Alade et Kidjo proposent des paroles de bien-être en anglais et en yoruba sur la production remplie de cordes de la chanson. La chanson optimiste comprend également des interpolations du classique de Kidjo « Wombo Lombo » de 1996. Dans la vidéo, on voit Yemi Alade chanter en solo avant d’évoluer dans un duo stellaire avec l’emblématique Angélique Kidjo qui chante également dans son dialecte natal du Bénin sur le groovy DJ Coublon.