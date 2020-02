Send an email

Série A : la Juventus et Cristiano Ronaldo piégés à Vérone

En déplacement ce samedi soir à Hellas Vérone en 23è journée de série A, la Juventus a été battue par des véroniens renversants (1-2). Une cuisante défaite pour les turinois qui risquent de voir l’Inter recoller au classement en cas de succès, demain, dans le derby milanais face à l’AC Milan.

La Juventus a complètement raté l’occasion de conforter son avance à la tête de la Série A. Opposé ce samedi soir à Héllas Vérone dans une rencontre électrique, les turinois ont été piégés par des véroniens renversants. Dominant, les visiteurs ont pourtant dû attendre l’heure de jeu avant d’ouvrir le score. Suite à un gros travail de Dybala, Cristiano Ronaldo délivra les Bianconeri d’une frappe à ras de terre (0-1, 65è). Le Portugais, très en forme depuis le début de l’année 2020, efface par la même occasion un vieux record établit par le français David Trézéguet. La star de la Juventus devient l’unique joueur a inscrire au moins un but dans dix rencontres consécutives en Série A.

Mais ces considérations statistiques sont loin d’émousser les ardeurs des joueurs de l’Hallas Vérone, plutôt concentrés sur le fait d’égaliser. Ils y parviendront d’ailleurs par l’entremise de Borini à un quart d’heure de la fin, lui qui a capitalisé sur une passe en retrait mal assurée de Miralem Pjanic. Vérone sent la Juve prenable et continue de pousser. Leonardo Bonucci touche un ballon de la main sur la reprise de la tête de Marash Kumbulla renvoyée par la transversale de Szczesny. Penalty, et Pazzini ne tremble pas pour le 2-1. Score final.

Malgré Cristiano Ronaldo, la Vieille dame est donc renversée à Vérone et prend le risque de se voir rattraper par l’Inter qui reçoit dimanche l’AC Milan dans le derby milanais qui s’annonce tendu.