Sénégal – football: un formateur français arrêté pour abus s&xuel

Depuis ce mardi, le club sénégalais de Dakar Sacré-Cœur fait parler de lui dans une sombre affaire de scandale sexuel sur joueurs mineurs. Le responsable de la Cellule de performance du Centre de formation de football, Olivier Sylvain, a été arrêté, samedi dernier, pour abus sexuels sur sept joueurs mineurs.

Connu pour être un centre de formation réputé, en collaboration avec l’Olympique Lyonnais, le club sénégalais de Dakar Sacré-Cœur a viré son chargé de la Cellule de Performance, Olivier Sylvain. Selon les médias locaux, ce membre de l’encadrement de l’AS Dakar Sacré-Cœur aurait abusé de 7 jeunes du centre de formation, venus pour réaliser leur rêve de devenir footballeur. Ces derniers ont témoigné contre le formateur français à la Brigade de protection des mineurs. Il s’adonnait à ces pratiques depuis au moins un an. Les dirigeants du club ont publié un communiqué dans lequel ils expliquent les faits.

Dans ce communiqué, le club sénégalais indique « avoir dû mettre un terme, avec effet immédiat, à sa collaboration avec un volontaire du club, arrivé en octobre 2019 […] pour des faits contraires aux principes et valeurs qui sont les [siennes] mais aussi celles de [ses] partenaires. Ces faits se seraient déroulés dans le cadre des activités du secteur football professionnel de [son] club ». Les dirigeants de l’AS Dakar Sacré-Cœur soulignent que l’individu a été interpellé et qu’une plainte collective a été déposée. Au moins six victimes présumées ont été identifiées. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de cette structure, partenaire du club français, l’Olympique lyonnais.

Selon les informations rapportées par Senenews, c’est le président de Dakar Sacré-Cœur qui a « pris ses responsabilités » en alertant la police après avoir reçu l’affreux témoignage d’une présumée victime qui n’en pouvait plus des assauts du prédateur sexuel qui ciblait les jeunes de 13 à 15 ans. D’ailleurs, selon les victimes interrogées par la police, Olivier Sylvain prétextait leur faire des séances de massage dans son domicile, ce qui n’est même pas son rôle, avant d’abuser d’eux, nous rapporte le journal.