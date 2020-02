Saint-Valentin: «Être célibataire me met en colère»,

L’actrice de Nollywood, Uche Ogbodo, a révélé comment son statut de célibataire la touche à chaque fois qu’elle voit des couples célébrer la Saint-Valentin.

Selon l’actrice, voir des couples célébrer la Saint-Valentin la met parfois en colère parce qu’elle est célibataire. «Valentin est presque-là et je n’ai pas encore de plans. C’est parti pour moi, je regardais le football toute la journée. Je ne me sens pas mal ou je ne suis pas jaloux de voir des amoureux se préparer à profiter de la journée. L’amour est beau et devrait être célébré, mais parfois je me fâche parce que je suis toujours célibataire », a-t-elle déclaré.

Ogbodo qui a donné naissance à une petite fille, Mildred, il y a plus de cinq ans, a révélé que bien que son mari, Arthur Apo, n’ait pas été impliqué dans la vie et le bien-être de leur fille, elle ne se sent pas seule. »Je ne suis cependant pas seule. J’ai un boo et une maison pleine. J’ai aussi ma fille de 5 ans. Donc, pas le temps d’être seule. Pour l’instant, mon partenaire et moi n’avons pas prévu la journée de Vals car il travaillerait. C’est un vendredi après tout, mais je lui ai donné des cadeaux spéciaux », a-t-elle ajouté.