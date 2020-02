Saint-Valentin: Céline Dion, en manque de caresses, a-t-elle retrouvé l’amour ? (Photo)

Véritable icône de mode, Céline Dion n’arrête pas d’inspirer avec ses looks. Malgré qu’elle soit endeuillée, la diva québécoise a partagé, lundi, sur les réseaux sociaux, un autre look qui fait, lui aussi, parler, en cette veille de la Saint-Valentin !

Lundi 10 février, veille de la fête des amoureux, Céline Dion s’est affichée sur les réseaux sociaux dans un look à la couleur de l’amour. La diva québécoise est apparue dans un magnifique veston long, rose, signé Maison Margiela et des lunettes de la même couleur. Celle qui chante l’amour sous toutes ses formes, depuis plus de trente ans, a accompagné ce look avec son sac à main, lui aussi rose et… en forme de cœur !

Rayonnante dans un décor, toujours rose, celle qui porte avec elle la douloureuse étiquette de veuve et d’orpheline, semble se sentir bien avec ce style. « Superbe tenue pour commencer une superbe semaine ! », a-t-elle écrit en dessous de la photo. Et ses fans sont conquis : « Superbe tenue Céline Dion j’adore », « Tu es toujours tellement rayonnante et magnifique », « Ce look et ce sac sont magnifiques ». Cette photo qui célèbre la Saint-Valentin ranime la question de la vie sentimentale de la star. Car depuis le décès de son mari, la chanteuse ne semble pas avoir retrouvé chaussure à son pied. Ce look serait-il l’annonce d’une bonne nouvelle ?

Veuve depuis 2016, Céline Dion a certes poursuivi sa carrière professionnelle avec éclat mais sa vie amoureuse est entre parenthèses depuis la mort de René Angelil. Lors d’une interview à l’émission américaine Today, 18 septembre 2019, la chanteuse avait déclaré, « Je ne vois personne. Je ne suis pas prête, a confié la star. J’ai tellement de chance d’avoir autant de gens autour de moi qui me font rire, mais ça me manque d’être touchée. Ça me manque d’être câlinée. Ça me manque qu’on me dise que je suis belle. Ce qui me manque c’est ce qu’un petit ami et un mari peuvent faire. » La chanteuse vient aussi de perdre l’une des personnes les plus importantes de sa vie, sa maman.