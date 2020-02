Saint Valentin 2020: cette stratégie pour résoudre les différends conjugaux

Avez-vous des différends conjugaux? Avez-vous envie de recoller les morceaux? C’est bien possible de résoudre les différends conjugaux avec des sortis en amoureux, selon un couple d’experts.

Un conseiller matrimonial, M. Saheed Lawal, a conseillé aux couples mariés d’utiliser les sorties de la Saint-Valentin et l’échange de cadeaux comme moyen de résoudre les différends et de réparer les fissures dans les mariages. Saheed a donné ce conseil dans une interview à l’agence de presse du Nigeria (NAN), jeudi à Lagos. Pour lui, l’échange de cadeaux entre les couples lors de la célébration de l’amour, comme la Saint-Valentin, renforcerait l’amour et la communication entre eux. «J’implore les maris de sortir leurs femmes et vice versa; c’est une bonne occasion de réparer de petites fissures dans leurs mariages qui pourraient se transformer en grande dispute demain. Sortir dans une atmosphère sereine pour se détendre offre également aux couples la possibilité de mieux communiquer, d’aérer et de résoudre les problèmes», a-t-il expliqué.

A l’en croire, le meilleur moment pour obtenir quoi que ce soit de quelqu’un, c’est quand il est heureux; s’il y a un malentendu entre les couples, ils peuvent en profiter pour le régler et le rattraper. «Il faut être deux pour danser le tango; le mari achète des cadeaux pour la femme et la femme devrait faire de même, essayez de pimenter votre mariage avec des actes de gentillesse l’un envers l’autre », va t-il poursuivre. Il a également conseillé aux couples d’être respectueux les uns des autres et de s’adapter aux défauts de chacun afin de réduire le taux élevé de divorce dans la société.