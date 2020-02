Sadio Mané et Liverpool ont plus que jamais l’Europe en poche

Jusqu’où ira le Liverpool de Sadio Mané ? Très bien partis pour remporter la Premier League cette année, avec notamment 22 points d’avance sur Manchester City, les Reds sont encore en course pour leur propre succession en Ligue des Champions au mois de mai prochain. Et quinze ans après le miracle d’Istanbul, où l’équipe de Steven Gerrard a soulevé la coupe aux grandes oreilles après avoir rattrapé un retard de trois buts, une nouvelle finale en Turquie serait la bienvenue…

Liverpool est assurément ce qui se fait de mieux en Europe ces dernières années. Après être allés en finale de la Ligue des Champions en 2018, perdue face au Real Madrid, les Reds se sont faits justice eux-mêmes l’année suivante en remportant la plus prestigieuse des compétitions européennes face à Tottenham en finale (2-0). Champion d’Europe en titre, l’écurie de Jürgen Klopp s’est également offert le prestigieux titre de champion du Monde des clubs au mois de décembre dernier, au terme d’une finale disputée face à Flamengo.

Aujourd’hui, en ce début d’année 2020, Liverpool est encore sur les gros tableaux : que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions. Contrairement à l’année précédente, où ils ont perdu le titre dans les dernières journées avec un point de retard sur Manchester City (98 points contre 97), Liverpool possède aujourd’hui un matelas de points d’avance confortable et affiche surtout une assurance et une chance à toute épreuve. En effet, la chance du champion est clairement du côté de la Mersey cette année et la Premier League parait très difficile à manquer. Surtout, du côté de Man City, on affiche une friabilité énorme en défense et Pep Guardiola semble avoir déjà jeté l’éponge pour cette saison. Après 25 journées de championnat, Liverpool reste d’ailleurs invaincu et semble sur les traces du record d’Arsenal, il y a une quinzaine d’années.

En ce qui concerne la Ligue des Champions, les Reds ont eu plus de mal. En effet, ils ont attendu la dernière journée de phase de poules pour arracher leur ticket, grâce à une victoire à Salzburg, en Autriche. Tout de même premier de leur groupe, les protégés de Jürgen Klopp devront tout de même se défaire de l’Atlético dans un gros mois pour défendre leur titre. Forcément, dans cette double confrontation face aux Colchoneros, Sadio Mané aura un grand rôle à jouer, de part son leadership et sa faculté à faire sauter les blocs défensifs adverses.

Avec seulement 2 buts marqués en LDC, il va assurément hausser son niveau de jeu dans cette phase à élimination directe. Pour le moment, son mauvais départ en terme de statistiques l’empêche de postuler au titre de meilleur buteur mais il pourrait rapidement rattraper son retard sur le challenge et espérer concurrencer les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou autre Robert Lewandowski. Très apprécié par les amateurs du ballon rond, Liverpool va être très suivi dans cette année 2020, notamment pour savoir si le club de la Mersey peut rêver d’un doublé Ligue des Champions – Premier League, mais aussi remporter une deuxième coupe d’Europe consécutive.