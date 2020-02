Rihanna séparée d’avec Hassan Jameel: son ex A$AP Rocky lui tourne autour (photo)

La chanteuse Rihanna n’est plus en couple avec l’homme d’affaire Hassan Jameel. Son ex A$AP Rocky profite de l’occasion pour regagner son coeur.

Depuis sa rupture d’avec Hassan Jameel, Rihanna est désormais un cœur à prendre. Riri qui se fait très discrète est devenue très proche de A$AP Rocky. D’après Us Weekly, les deux stars se voient très souvent et ils seraient attirés l’un par l’autre. «Rihanna et Asap passent du temps ensemble et ils créent des liens. Ils s’amusent et il y a toujours eu de l’alchimie» a confié une source. Mieux, le 29 janvier 2020, Rihanna s’est rendue à New York pour voir le concert de son ami en backstage. A en croire la presse locale, ils auraient passé toute la nuit ensemble et ils auraient même pris une chambre dans un hôtel. Mais aucune source, pas même les deux célébrités n’ont confirmé une possible relation amoureuse.

«Rihanna est réticente sur le fait de mettre une étiquette sur cela car c’est trop tôt après Hassan. Ils profitent vraiment de la compagnie de l’un et de l’autre et ils prennent les choses tranquillement» a expliqué une source citée par The Sun. De son côté, Rihanna préfère garder le silence sur sa nouvelle histoire d’amour avec A$AP Rocky. Certainement qu’elle veut prendre le temps de tourner définitivement la page avec Hassan Jameel avant de se relancer dans une histoire sérieuse.