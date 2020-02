Reine Elizabeth II privée de messe: cette mesure de précaution qui l’empêche de sortir

Send an email

La reine Elizabeth II ne s’est pas rendue à la messe ce dimanche 09 février 2020. Une absence qui répondrait aux conditions météorologiques.

Contrairement à tous les dimanches, la monarque qui est également cheffe de l’Eglise anglicane n’a pas été à la messe ce dimanche. Mais rassurez vous, la souveraine de 93 ans n’a aucun soucis de santé. Son absence à l’Eglise est due aux conditions météorologiques selon la journaliste Rebecca English du Daily Mail sur les réseaux sociaux. A l’en croire, il s’agit d’une mesure de sécurité publique en raison des vents violents subis dans la région. « La reine ne se rendra pas à l’église aujourd’hui », va t-elle expliquer.

On se rappelle que pour la messe de Noël, une véritable tradition à laquelle on ne déroge pas, le prince Philip s’est illustré par son absence à l’église St. Mary Magdalene de Sandringham, le dimanche 22 décembre 2020. En effet, le mari de la reine était hospitalisé à l’hôpital King Edward VII de Marylebone, à Londres. D’après un communiqué du palais, c’était une hospitalisation préventive pour « observation et traitement en rapport avec une affection préexistante ».

Comme ce fut le cas pour la reine, la tempête Ciara a bouleversé le programme dominical de plusieurs internautes des quatre coins de l’Europe. « C’est un temps orageux ici aussi. J’ai prévu d’aller danser du folk cet après-midi, mais j’irai en bus plutôt qu’à vélo », « Très orageux ici à Copenhague aussi, (…) je pars pour le château de Kronborg en ce moment même ! » ont commenté les internautes. Selon closer, la tempête Ciara sévit au nord du continent, elle frappera la France ce dimanche 09 et demain lundi 10 février 2020. Déjà, 35 départements sont placés en alerte orange dans le nord du pays.