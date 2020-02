Reine Elizabeth II: divorce à l’amiable de son neveu David Armstrong-Jones

Le neveu de la reine Elizabeth et son épouse «conviennent à l’amiable» de divorcer après 25 ans de mariage. David Armstrong-Jones et sa femme, Serena, sont parents de deux enfants.

David Armstrong-Jones et sa femme, Serena, se séparent après 25 ans de mariage. « Le comte et la comtesse de Snowdon ont convenu à l’amiable que leur mariage a pris fin et qu’ils seront divorcés », a déclaré un porte-parole du couple dans un communiqué. «Ils demandent à la presse de respecter leur vie privée et celle de leur famille» va préciser le communiqué. Il est le fils de feu la princesse Margaret et le neveu de la reine Elizabeth . Ils sont parents du vicomte Linley, de Charles Armstrong-Jones et de Lady Margarita Armstrong-Jones. Le média américain people rappelle que David a hérité du titre de comte de Snowdon après la mort en 2017 de son père, le photographe Antony Armstrong-Jones. Jusqu’à la mort de son père, David portait le nom de vicomte Linley – il continue d’utiliser le nom de famille «Linley» à la place d’Armstrong-Jones.

Un divorce à l’amiable…

Leur divorce survient peu après l’annonce d’une nouvelle scission royale : celle du petit-fils aîné de la reine, Peter Phillips et de sa femme Autumn. « Ils étaient parvenus à la conclusion que c’était la meilleure solution pour leurs deux enfants et une amitié permanente », a déclaré un porte-parole du couple. A l’en croire, la décision de divorcer et de partager la garde est intervenue après plusieurs mois de discussions et, bien que triste, elle est amicale. «La première priorité du couple restera le bien-être et l’éducation continus de leurs merveilleuses filles Savannah et Isla. Les deux familles étaient naturellement tristes à l’annonce, mais soutiennent pleinement Peter et Autumn dans la décision conjointe de coparrainer leurs enfants. »? rassure la même source.

Le neveu de la Reine, qui est actuellement 21e sur le trône, a fait la une des journaux en décembre pour avoir ramené son vélo chez lui depuis le déjeuner de Noël annuel du monarque au palais de Buckingham. David, 58 ans, avait précédemment déclaré au Telegraph qu’il se rend à vélo tous les jours à Londres et passe de nombreux week-ends dans sa maison de campagne – «un petit cottage» à Gloucester, en Angleterre. Il fête son anniversaire avec un dîner entouré d’amis, et aime aller au Royal Opera House avec sa sœur, Sarah. Et surtout, il passe du temps avec sa famille.« Je consacre le dimanche à [son épouse Serena Stanhope] et aux enfants. C’est super d’avoir une journée pour se taire, réfléchir et rire ensemble», a-t-il expliqué au Telegraph.