Réconciliation entre le rappeur ghanéen Sarkodie et la star nigériane Yemi Alade

Le rappeur ghanéen Sarkodie et la chanteuse nigériane Yemi Alade semblent avoir arrangé les choses entre eux après un différend, il y a deux ans, a rapporté BBC.

Les choses se sont déroulées sur les réseaux sociaux. Jeudi, Sarkodie a demandé à suivre la star nigériane Alade sur Twitter, une demande que cette dernière a acceptée. Les deux stars de la musique africaine se sont brouillées en 2017 quand Yemi Alade a invité Sarkodie sur sa chanson, Ego, et il n’a pas réussi à se présenter pour le tournage vidéo. À l’époque, Alade, irritée, a accusé Sarkodie d’être non professionnel et les deux semblaient avoir eu peu de contacts jusqu’à présent.

Sarkodie a initié la trêve en partageant une nouvelle chanson d’Alade et de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo sur Twitter. C’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’Alade ne le suivait pas sur la plateforme de microblogging. Il lui a tweeté pour lui demander un suivi tout en lui présentant des excuses. Alade n’a pas hésité à accepter la demande comme demandé face à l’admiration des fans qui l’ont félicitée pour son cœur indulgent.