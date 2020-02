RDC: les magistrats entament une grève illimitée

Send an email

Les magistrats congolais ont entamé une grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Le mouvement de débrayage a débuté ce lundi 10 février devant l’esplanade du palais de la justice à Kinshasa.

En république démocratique du Congo, les magistrats ont entamé une grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Ce lundi, ils ont boycotté les séances et se sont présentés devant le palais de la justice à Kinshasa pour faire pression sur l’autorité de tutelle. « Les magistrats vivent dans une précarité indescriptible, nous réclamons l’exécution du tableau barémique que nous avons déposé auprès du gouvernement, nous exigeons un salaire décent et les conditions de travail acceptables » a déclaré à l’AFP, Shabani Watenda, trésorier général du Syndicat autonome des magistrats du Congo (Synamac).

D’après la même source, le conseil supérieur de la magistrature avait transmis au gouvernement, en juillet 2019, des propositions de salaires et avantages spécifiques à payer à chaque magistrat congolais. Ils estiment qu’il est temps que le gouvernement prenne en compte leurs revendications. « Si le gouvernement ne s’exécute pas, nous serons dans la rue, c’est une grève illimitée » prévient-il. A Kinshasa, des sources indiquent que le ministre de la justice s’est entretenu avec des représentants des magistrats. En attendant un dénouement de la situation, les hommes en toges restent dans les rues.