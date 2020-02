Prince Harry: cette dernière volonté de sa mère respectée lors de ses 30 ans

Une dernière volonté de la princesse Diana a été respectée lorsque Harry a eu 30 ans.

Avant sa mort dans un accident de la route survenu en plein coeur de la ville de Paris en 1997, Lady Diana avait émis un vœu cher à son cœur pour le jour où le prince Harry fêtera ses 30 ans. La mère de William et Harry, Lady Diana avait rédigé ses dernières volontés. Selon The Mirror, parmi ses dernières volontés se trouvent les choses qui doivent être léguées à ses fils après sa mort. Elle voulait que sa robe de mariée, portée en 1981 lorsqu’elle se mariait avec le prince Charles soit léguée à ses fils lorsque le prince Harry aurait fêté ses 30 ans, soit au cours de l’année 2014. De son côté , le prince William avait lui récupéré sa bague de fiançailles, qui appartient depuis à son épouse Kate Middleton.

« La femme du prince Charles avait demandé à ce que tout ce qu’elle possédait soit divisé entre ses deux fils et le reste entre ses 17 neveux et nièces, et 50 000 livres sterling, soit 59 000 euros, donnés à son majordome Paul Burrell » rapporte closer. A travers cette volonté, Lady Diana entend rendre son patrimoine accessible à William et Harry dès l’âge de 25 ans. Mais cette volonté a été modifiée et fixée à l’âge de 30 ans. « Sa mère Frances Ruth Shand Kydd et sa soeur Lady Elizabeth Sarah Lavinia McCorquodale avaient été choisies comme co-exécutrices et curatrices de ses dernières volontés » précise la même source.

Après la mort de la princesse Diana, le prince Harry a touché la modique somme de 20 millions de livres, soit plus de 23 millions d’euros, d’après The Mirror. L’époux de Meghan Markle a également touché un peu plus de sept millions de livres à la mort de la reine mère, en 2002. Cet héritage pourrait maintenant lui permettre de commencer sa nouvelle vie au Canada, où il est installé avec Meghan Markle et son fils Archie, depuis sa décision de quitter ses fonctions royales pour devenir financièrement indépendant.