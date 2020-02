Prince Charles évoque sa « bataille sans fin » pour garder la ligne (photos)

A l’occasion de la visite de la fabrique de chemises, le prince Charles a plaisanté sur la «bataille sans fin» pour rester en forme.

Le fils aîné de la reine Elizabeth a effectué une visite solo à l’atelier de Gloucester d’Emma Willis, qui lui confectionne des chemises depuis de nombreuses années. Quand on lui a offert un nouveau vêtement, il a plaisanté en disant que rester à la même taille n’était pas facile: «très gentil de votre part – vous avez mes mensurations. J’ai du mal à garder les mêmes, une bataille sans fin ». En plus d’une visite de l’usine et de la salle de coupe, le royal de 71 ans a rencontré des militaires blessés parrainés par l’association caritative Style for Soldiers. «Je voulais juste venir vraiment pour vous remercier, plus que tout, pour les merveilleuses choses que vous faites, à part la fabrication de chemises et de caleçons fantastiques et tout le reste. Mais tout ce que vous faites pour nos forces armées et tous ceux qui ont eu l’horreur d’être blessés d’une manière ou d’une autre, c’est une chose merveilleuse que vous faites», a déclaré le prince Charles.

Willis s’est rappelé d’il y a six ans, quand l’un des commodes de Charles a dit que le royal aimerait essayer ses créations. «Je suis donc allée à Clarence House et j’ai mesuré Son Altesse Royale pour la première fois, et nous fabriquons ses chemises depuis», a-t-elle déclaré. Elle poursuit: «Et nous nous spécialisons dans les cotons suisses très fins, et il aime les beaux tissus doux.»

Une durable collaboration avec le prince Charles…

Le Prince Charles collabore avec Vin + Omi, une marque de mode britannique aux racines punk, connue pour allier mode avant-gardiste et innovation durable. » Nous aimons travailler avec le Prince Charles, et nous avons beaucoup de plaisir à le faire », a déclaré le co-fondateur de la marque Omi à PEOPLE depuis son studio de Londres, ajoutant: « Il a été très impliqué dans ce que nous faisons, et c’est une relation continue, ce qui est vraiment très agréable».

Ce sera leur deuxième collaboration avec la maison royale et les designers primés ont précédemment récolté plus de 3000 plants d’ortie de son domaine de Highgrove dans le Gloucestershire pour leur collection printemps/été 2020 en septembre dernier. Maintenant, leur collection actuelle qui sera présentée pendant la Fashion Week de Londres comprend des hortensias, des orties, des saules, des cendres, des copeaux de bois et des coupures de crin de cheval des écuries, qui ont tous été donnés par le royal.