Politique: échanges entre Patrice Talon et les responsables du parti Moele-Bénin

Le président Patrice Talon a échangé avec les responsables du Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin). La rencontre s’est tenue au domicile du chef de l’Etat dans la soirée du mardi 04 février 2020.

L’activisme politique observé au niveau de Moele-Bénin ne laisse pas indifférent le président Patrice Talon. Chef de la mouvance présidentielle à laquelle appartient Moele-Bénin, le président de la République a décidé d’exprimer, de vive voix, ses mots d’encouragement aux responsables de ce parti, qui a vu le jour à la veille des élections législatives d’avril 2019.

Selon les propos rapportés sur la page Facebook de Moele-Bénin, le président Patrice Talon se dit séduit par l’organisation et le mode opératoire du parti de Jacques Ayadji. Ce parti né de la réforme du système partisan, convainc le chef de l’Etat de l’opportunité et de la pertinence de cette réforme qui a fait des vagues. Le président Patrice Talon a encouragé les responsables et les autres membres de Moele-Bénin dans leur dynamique.

Patrice Talon aux côtés de ses soutiens en cette veille des élections communales

Dans une récente sortie médiatique, Alain Orounla, Porte-parole du Gouvernement, avait confié que le président Patrice Talon suit de près les tractations au sein des formations politiques dont il bénéficie du soutien. Pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, le président s’active aux côtés de ses soutiens. Moele-Bénin, se réclamant aussi de la mouvance, a été certainement reçu dans ce cadre.

L’objectif, c’est que ces soutiens soient les meilleurs sur le terrain, mais il s’attend à tous les cas de figure. « Si ces formations politiques ne se prennent pas en charge et que c’est les adversaires qui gagnent, on en tiendra compte, on en prendra acte », avait confié Alain Orounla.