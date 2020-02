Des dizaines de terroristes neutralisés par les forces françaises au Mali

Au moins 30 djihadistes ont été tués par les soldats français au mali? au cours de trois opérations offensives menées jeudi et vendredi contre Al-Qaïda et les groupes liés à l’État islamique, a indiqué l’armée française.

Plusieurs combattants terroristes ont été pris pour cible dans le nord du Mali par les troupes de la Force barkhane au Sahel. Selon le communiqué, une offensive à eu lieu dans la région de Gourma, où les soldats ont tué une vingtaine de militants et détruit plusieurs véhicules, tandis que dans la région de Liptako, bastion de l’État islamique, 10 autres combattants djihadistes ont été tués.

Le mali est en proie à des attaques terroristes depuis 2013 et les autorités n’arrivent toujours pas à endiguer le mal. Plusieurs centaines de soldats et de civils ont été tués et des milliers de personnes ont fui les régions du nord et du centre du pays. Les attaques ont embrasé aussi toute la région du Sahel malgré la présence de 4500 soldats français, d’environ 13000 casques bleus et d’autres forces dans la région.