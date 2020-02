Plusieurs soldats turcs tués par les forces de l’armée syrienne

La tension ne baisse pas autour de la ville syrienne d’Idlib. Lundi, les forces syriennes ont tué plusieurs militaires turcs dans la région de Taftanaz, dans le nord-ouest du pays, en prenant d’assaut un poste militaire de la Turquie.

Selon le ministère turc de la défense, cité par la chaîne de télévision NTV, l’armée syrienne a ciblé un poste militaire turc dans la région de Taftanaz et a abattu cinq soldats turcs et en a blessés cinq autres. A la suite de cette attaque, l’armée turque a envoyé des renforts dans la région alors qu’Ankara tente de freiner les avancées rapides des forces du régime de Damas dans la ville stratégique d’Idlib. Dans un rapport de l’agence Reuters, des forces turques ont riposté après l’attaque.

L’offensive de Damas à Idlib, la dernière grande enclave d’opposition au régime de Bachar Assad, a chassé plus d’un demi-million de personnes de leurs domiciles vers la frontière turque fermée, menaçant une nouvelle crise humanitaire. Une source de l’opposition a déclaré que les forces du régime avaient bombardé la base militaire de Taftanaz, et des témoins ont déclaré que des hélicoptères turcs avaient volé vers le nord-ouest de la Syrie pour évacuer les blessés. La Turquie, qui accueille déjà 3,6 millions de réfugiés syriens, dit qu’elle ne peut plus absorber et a demandé à Damas de se retirer d’Idlib d’ici la fin du mois ou de faire face à une action militaire turque.