Paul Hounkpè: « Comment nous pouvons nous faire financer par un régime que nous combattons ? »

L’ancien ministre de la culture Paul Hounkpè ne fait plus dans la langue de bois depuis que son camp a fait sortir le parti des forces cauris pour Un Bénin émergent (fcbe) de l’illégalité. L’homme est désormais devant toutes les initiatives, jouant son rôle de secrétaire exécutif national et de porte parole du parti. Reçu ce jour dans l’émission « Actu Matin », il a nié l’existence d’accointances entre sa formation politique et le pouvoir en place.

Le parti des forces cauris pour un Bénin émergent reste un parti d’opposition et s’impose comme idéologie, la restauration de la démocratie. Le secrétaire exécutif national du parti l’a encore martelé ce Mercredi 6 Février 2020 dans l’émission « Actu Matin » de la chaîne de Télévision Canal 3 Bénin. Selon le nouvel homme fort du parti cauris, la nouvelle dynamique est de travailler à montrer aux béninois ce que le parti leur propose comme alternative à la gouvernance actuelle. Sur un supposé deal entre le parti des forces cauris pour un Bénin émergent et le régime du président Patrice Talon, l’ancien ministre de Boni Yayi reste on ne peut plus clair; les Fcbe sont en opposition au régime de la rupture. Il nie l’existence de tout rapprochement entre son parti politique et l’actuel pouvoir et l’existence de tout financement provenant du régime en faveur des FCBE. « Comment nous pouvons nous faire financer par un régime que nous combattons ? » s’interroge-t-il.

La visée du parti des forces cauris pour un Bénin émergent est de faire un bon score aux élections municipales, communales et locales de 2020 et se préparer pour les élections présidentielles de 2021. Pour mettre toutes les chances de leur côté, le parti des forces cauris pour un Bénin émergent entend miser sur le social qui serait le talon d’Achille de l’actuel régime; a indiqué le secrétaire exécutif national des fcbe. Devenu chef de fil de cette formation politique depuis l’obtention du récépissé d’enregistrement, l’ancien ministre de Boni Yayi est au devant de toutes les initiatives prises par cette formation politique.