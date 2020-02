Paul Biya: « La démocratie fait des pas de géant au Cameroun »

Le président Paul Biya a déclaré dimanche que le Cameroun fait des bonds de géant en terme de démocratie. Le chef de l’Etat camerounais venait d’accomplir son devoir civique à l’école publique de Bastos.

Dimanche 9 février dernier, les camerounais étaient aux urnes pour élire leurs députés et conseillers communaux. En tant que premier citoyen, le président Paul Biya s’est également sacrifié à cette tâche civique. L’homme a été vu à l’école publique de Bastos. Après avoir accompli son devoir citoyen, le chef de l’Etat a lâché quelques mots à la presse. Paul Biya a vanté les pas immenses que la démocratie est entrain de faire au Cameroun.Il s’est félicité de l’apport des Camerounais dans la construction démocratique. « Ce que je disais, c’est que la démocratie fait des pas de géant au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue. Il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt, nous aurons aussi… quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire des conseillers régionaux. C’est de grands pas vers une démocratie plus développée. Je n’en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d’apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie », a dit Paul Biya au micro de Crtv.

Au sortir du bureau de vote Ecole Publique de Bastos A ce 9 février, le Président Paul Biya annonce les élections régionales et encourage les camerounais à voter. #237Vote #Cameroun pic.twitter.com/AO1iVWBfAB — CRTVweb (@CRTV_web) February 9, 2020

Par ailleurs, le président camerounais, au pouvoir depuis 37 ans, s’est réjoui d’avoir accompli son devoir citoyen. « J’ai accompli mon devoir de citoyen et j’en suis heureux », a-t-il dit, critiquant au passage l’opposition qui a appelé au boycott de ces élections. Pour Paul Biya, ce sont de « petits partis politiques » qui militent en faveur du boycott.