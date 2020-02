Pascal Obispo: sa femme Julie expose sa poitrine de rêve (photos)

La femme de Pascal Obispo (The Voice 2020) s’est dévoilée presque nue sur Instagram.

En couple depuis plusieurs années, Pascal Obispo a offert, à sa femme, un séjour au ski, à Val Thorens, en Savoie. Selon Publics, le coach de The Voice a décidé de l’emmener à la montagne et de lui offrir un séjour plein d’adrénaline… mais aussi de repos. « Quand j’ai rencontré mon épouse, ma vie a changé (…) elle m’a équilibré, je vis en harmonie, je suis devenu quelqu’un d’autre et l’hommage aux femmes (dans son album, ndlr) qui ont profondément changé notre façon de vivre, au niveau de la mode, de la science, du sport etc (…) coulait de source », avait confié Pascal Obispo, en 2018, sur le plateau de C à vous, sur France 5.

Des moments intimes que Julie a décidé de partager sur son compte Instagram. Il s’agit des photos d’elle, simplement couverte d’une serviette, en pleine relaxation et dévoilant sa poitrine de rêve. Selon le média, Pascal a partagé des photos de lui sur les pistes qu’il adore dévaler avec un casque sur la tête pour se protéger.