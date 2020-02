Officiel : Wojciech Szczesny rempile avec la Juventus

Send an email

Le portier polonais Wojciech Szczesny a prolongé son contrat avec les Turinois jusqu’en juin 2024, a annoncé la Juventus ce mardi dans un communiqué de presse.

Wojciech Szczesny prolonge son aventure avec la Juventus. Le portier polonais a signé ce mardi un nouveau jusqu’en 2024 avec la Juve. Débarqué chez les Bianconeri l’été 2017 en provenance d’Arsenal pour seconder Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny s’est depuis imposé comme le numéro un dans les buts turinois. « Cette merveilleuse aventure entre Szczesny et la Juventus se poursuivra donc jusqu’en 2024 et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une prolongation méritée, car Wojciech est un grand gardien de but », a écrit la Juventus dans un communiqué de presse posté sur ses canaux officiels. Cette saison, Wojciech Szczesny compte 22 match pour 8 clean-sheets.