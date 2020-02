Officiel: le coronavirus change de nom!

Send an email

L’Organisation mondiale de la santé a renommé le coronavirus, l’épidémie qui a tué de nombreux chinois depuis janvier dernier. Selon son premier responsable, il s’appellera officiellement « Covid-19 ».

Le directeur général de l’organisation mondiale de la santé a rendu public, ce mardi, le nouveau nom du coronavirus. Selon le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le virus s’appellera officiellement « Covid-19« . En effet, cette dénomination remplace celle de 2019-nCoV, décidée à titre provisoire après l’apparition de l’épidémie. La nouvelle appellation a été choisie de manière à être « facile à prononcer« , tout en restant sans référence « stigmatisante » à un pays ou une population particulière, a précisé l’éthiopien.

L’organisation sise à Genève à également indiqué que le premier vaccin contre l’épidémie sera disponible dans 18 mois. Le bilan du covid-19 a franchi, mardi, la barre des 1.000 morts et des 42.500 infectés. Ce virus, qui est apparu en décembre sur un marché de Wuhan en Chine, a en outre tué deux autres personnes dans le monde, une aux Philippines et une autre à Hong Kong. Plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis, ont enregistré des cas confirmés.