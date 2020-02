« Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au peuple palestinien », l’UA

Send an email

Les chefs d’Etat de l’Union africaine ont condamné et rejeté le plan de paix proposé par Trump pour le Moyen-Orient, en comparant son contenu au fameux système bantoustan de l’apartheid en Afrique du Sud.

Dimanche, dans son premier discours en tant que président de l’UA, le dirigeant sud-africain, Cyril Ramaphosa, a vivement critiqué le plan Trump. « Ce plan n’a pas été consulté avec les personnes qui comptent, avec les Palestiniens, et cela ressemble à une construction de type bantoustan », a déclaré Ramaphosa aux dirigeants africains réunis à Addis-Abeba pour le 33ème sommet de l’organisation. Il poursuit et indique que «cela m’a rappelé une horrible histoire que nous avons traversée en tant qu’Afrique du Sud. Le régime d’apartheid a déjà imposé un système bantoustan au peuple sud-africain sans le consulter. » Alors que le gouvernement d’apartheid affirmait que les Bantoustans étaient des États souverains indépendants, où ses citoyens jouissaient de tous leurs droits, en réalité ils étaient sous le contrôle total du régime d’apartheid.

«Notre fortune collective repose sur la coopération internationale et sur le fait de ne laisser personne de côté. C’est pourquoi l’UA devrait poursuivre son soutien aux personnes, ailleurs dans le monde, qui souffrent encore sous le joug de l’oppression. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre soutien indéfectible et notre solidarité avec le peuple palestinien dans sa quête légitime d’un État indépendant et souverain. Nous réaffirmons également notre soutien indéfectible au droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination », a déclaré Ramaphosa.