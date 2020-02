Nigéria : le nouveau maillot chic domicile des Super Eagles (photos)

Send an email

L’équipementier de nombreux gros clubs et nations puissantes du football, Nike, vient de dévoiler le maillot domicile des Super Eagles du Nigéria. Un chef-d’oeuvre qui dépasse, de loin, celui utilisé par les nigérians lors de la Coupe du monde 2018.

Deux ans après son maillot domicile qui a servi à la Coupe du monde 2018, le Nigéria revient en force avec un nouveau maillot domicile très original. Conçu par l’équipementier américain Nike, cette collection est vraiment stylé. Dessiné à la main et puisant son inspiration de l’esthétique traditionnel des robes agbada (terme nigérian pour désigner les boubous), le maillot se distingue par l’apparition d’un graphisme unique au sein duquel le blanc apparaît sur une large bande centrale tandis que des motifs traditionnels apparaissent sur les côtés. En plein centre de la tenue, le blason des Super Eagles surmonte le swoosh de Nike dans une disposition inédite pour le Nigéria.

Quant au maillot extérieur des Super Eagles, il s’inspire d’un mouvement artistique traditionnel et de l’artisanat nigérian. Utilisées sur les maillots de 2018, les plumes des ailes de l’aigle se retrouvent au niveau du col et sur les bords de manches en reprenant les couleurs blanches et vertes du Nigéria.