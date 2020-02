Nigéria-Boko Haram: Muhammadu Buhari au front avec les soldats à Maiduguri

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a effectué une brève visite, ce mercredi 12 février, à Maiduguri, dans l’Etat de Borno, pour témoigner sa solidarité aux populations suite aux dernières attaques dans cette région du pays.

De retour de la 33è session ordinaire de l’Union Africaine à Addis-Abeba en Ethiopie, le président Muhammadu Buhari a effectué une brève visite à Maiduguri, localité touchée par des attaques terroristes. « Je ne voulais pas rentrer directement à Abuja sans passer par ici, et vous témoigner mon respect« , a lancé le chef de l’Etat, ancien général des armées, au Shehu du Borno (chef traditionnel), au gouverneur de l’Etat, et aux troupes. Poursuivant son allocution, l’ancien putschiste a rassuré que l’Etat central va continuer à mobiliser les moyens nécessaires pour venir à bout des groupes armés et rétablir la totale sécurité. « Je peux vous assurer que la sécurité va continuer à s’améliorer et que nous y travaillerons avec force« , insiste le dirigeant nigérian.

Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno, est confronté, ces derniers jours, à la multiplicité des attaques terroristes. Lundi, des combattants du groupe d’ISWAP, branche de Boko Haram, affiliée à l’EI, sont arrivés à bord de véhicules et ont attaqué un poste militaire dans le village de Tungushe, près de la capitale de l’État du Borno, tuant un soldat et en blessant un autre. Un autre massacre a également fait 30 morts parmi les civils. Le président Buhari, réélu pour un second mandat, est souvent critiqué pour son bilan sécuritaire.