Nigéria : Boko Haram libérera les filles de Chibok à une seule condition

Abubakar Shekau, le leader de Boko Haram, a publié une nouvelle vidéo, jeudi, dans laquelle il indique les conditions pour la libération des filles enlevées à Chibok.

La vidéo publiée par le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, est, à la base, enregistrée pour menacer directement le président nigérian, Muhammadu Buhari. Mais à la suite des menaces proférées, Shekau s’est prononcé à propos des écolières enlevées à Chibok. S’exprimant sur la question, Shekau a déclaré que «ceux qui crient Bring Back Our Girls, Bring Back Our Girls, la seule façon de récupérer ces filles est de libérer nos hommes en prison.»

Pour rappel, la secte islamiste Boko Haram, un mouvement armé réclamant l’instauration d’un État islamique dans le nord du Nigeria, a enlevé 276 lycéennes à Chibok le 14 avril 2014, suscitant un mouvement de protestation sur la scène internationale. Plusieurs femmes et associations du Nigéria ont effectué des marches et initié le slogan « Bring Back Our Girls », appelant ainsi les djihadiste à libérer leurs filles. Certaines des lycéennes enlevées ont réussi à s’enfuir, d’autres, libérées par l’armée, mais plus d’une centaine restent encore captives.