Niger : plusieurs morts et blessés lors d’une distribution de vivres et d’argent

Une distribution de vivres et d’argent organisée lundi 17 février dans le sud-est du Niger a tourné au drame. Une bousculade a tué une vingtaine de personnes et fait plusieurs blessés.

Quinze femmes et cinq enfants ont été tués à coups de pied lundi dans une ruée vers la nourriture et l’argent pour les réfugiés dans le sud-est du Niger, a déclaré un gouverneur régional. L’accident s’est produit dans un centre culturel et de jeunesse à Diffa, la ville la plus importante d’une région du même nom qui abrite plus d’un quart de million de réfugiés et de personnes déplacées. « Malheureusement, quinze femmes et cinq enfants sont morts dans ce regrettable drame », a déclaré à la télévision Issa Lemine, le gouverneur régional de Diffa, après avoir rendu visite aux blessés à l’hôpital. Les sauveteurs ont confirmé le nombre de morts et déclaré qu’une dizaine de personnes avaient été blessées.

L’aide était offerte par Babagana Umara Zulum, le gouverneur de l’État nigérian de Borno (nord-est du Nigeria) qui est venu lundi visiter les sites de réfugiés nigériens fuyant les attaques de l’organisation djihadiste Boko Haram et qui sont installés dans plusieurs zones de la région de Diffa depuis 2015. Babagana Umara Zulum avait déjà quitté Diffa avant la bousculade, a déclaré un officiel nigérien.