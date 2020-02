Niger: deux policiers tués dans une attaque terroriste à l’ouest du pays près du Mali

Deux policiers ont été tués lundi lors d’une attaque contre un poste de police dans la région de Tillabéri, dans l’ouest nigérien, proche du Mali, a indiqué à l’AFP une source sécuritaire.

« Deux policiers ont été tués et un autre gravement blessé lundi par des hommes armés qui ont attaqué leur poste, à quelques km de la ville d’Ayorou », localité touristique située à 200 km de Niamey et très proche de la frontière du Mali, a précisé cette source. « Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont engagé une poursuite contre les terroristes venus sur une dizaine de motos » et leur « riposte et surtout l’arrivée de renforts ont permis de mettre en déroute les assaillants », a expliqué cette source. Des « témoins » ont déclaré aux autorités locales que « les terroristes ont également perdu quelques hommes », mais « ont réussi à emporter les corps », a-t-elle souligné.

En fin de semaine passée, cinq civils dont un enseignant ont été tués dans ce même secteur par des « hommes armés à motos », d’après le gouvernorat de Tillabéri. La région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières Niger-Mali-Burkina, est depuis trois ans le théâtre d’attaques récurrentes et de plus en plus meurtrières des groupes jihadistes. Selon le bilan officiel, 174 soldats ont été tués dans trois attaques à Tillabéri en janvier et décembre dont celle de Chinégodar avec 89 morts (le 8 janvier) et à Inates 71 morts (le 10 décembre). Ces attaques ont été revendiquées par le groupe Etat islamique.