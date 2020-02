Send an email

Neymar Jr et Kylian Mbappé annoncés en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire pourrait être l’hôte du prochain trophée des champions organisé par la Ligue 1 qui oppose le vainqueur du championnat à celui de la Coupe de France. Le pays du président Alassane Ouattara est en pôle position pour rafler la mise devant la France et l’Etat de Minneapolis aux Etats-unis.

Ce serait une belle publicité pour le football ivoirien et toute la côte d’Ivoire. En effet, sauf un cataclysme, le Paris-Saint-Germain va procéder à l’inauguration de la plus grande enceinte footballistique de l’Afrique de l’ouest. En fait, depuis quelques années, pour des raisons de marketing, la ligue de football professionnel a décidé de rendre itinérante, le trophée des champions. Une rencontre qui oppose le champion et le vainqueur de la Coupe de France.

Pour cette édition 2020, le match est prévue pour le 1er août prochain. Le choix du pays hôte a été l’objet d’un grand débat ce mercredi à la LFP. La côte d’Ivoire figure parmi les trois pays en lice avec la France et l’Etat de Minneapolis aux Etats-unis. Selon certaines indiscrétions, le pays de Didier Drogba serait en pôle position dans les échanges. Toutefois, il faut patienter et attendre les mois de mai ou juin, pour voir la LFP opérer un choix définitif. Surnommé l’Arc de triomphe, le stade d’Ebimpé avec une capacité de 60 000 places assises est le stade de Côte d’Ivoire capable d’arbitrer l’événement. Il répond aux exigences internationales, comme le recommandent la FIFA et la CAF.

Ce sera donc sans doute un grand moment pour les ivoiriens qui verront en grandeur nature, le PSG et toutes ses stars à l’image des Neymar, Mbappé, ou Cavani. Notons que la dernière édition a été jouer par la Chine.