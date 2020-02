NBA 2020: Kim Kardashian et Kanye West jouent aux amoureux en public (photos)

Kim Kardashian et Kanye West étaient au 2020 All-Star Game NBA dimanche 16 février 2020 soir.

Kim Kardashian et Kanye West se sont mariés depuis 2014 et ont quatre enfants ensemble. Le couple a été photographié assis côte à côte en train de jouer aux amoureux au premier rang du match, qui s’est tenu au United Center de Chicago, dans l’Illinois. Kim, 39 ans, portait une doudoune oversize orange rouille, qu’elle associe à un pantalon assorti. La star de Keeping Up with the Kardashians a terminé son ensemble avec des bottes brunes et a porté ses mèches foncées dans sa coiffure d’inspiration Cher préférée .

Kanye, 42 ans, a opté pour un look plus causal. Le rappeur a porté un jean « denim » léger, orné de taches peintes de fleurs blanches. Il a ajouté une chemise à imprimé bandana rouge et un manteau en jean plus foncé, ainsi qu’une poignée d’accessoires, y compris des nuances sombres, des baskets Yeezy et des bagues en or.

Pour rappel, le 92e match annuel des étoiles de dimanche comportait un format retravaillé en l’honneur de Kobe et de sa fille de 13 ans, une basketteuse en devenir elle-même. Les deux équipes portaient des maillots pour commémorer les Bryants. La star de Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a mené un groupe de joueurs avec le n ° 24 de Kobe sur eux. Pendant ce temps, l’équipe dirigée par la star des Lakers, LeBron James, portait des maillots portant le numéro 2, à la mémoire de Gianna, qui a joué avec ce numéro en tant que membre de la Mamba Sports Academy .

Les autres victimes de l’accident d’hélicoptère – dont John Altobelli , Keri Altobelli , Alyssa Altobelli , Sarah Chester, Payton Chester , Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan ont également été honorées, les deux équipes portant des écussons portant neuf étoiles pour représenter chacun des décédé.