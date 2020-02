Municipales en France : l’ex-footballeur sénégalais, Mamadou Niang, candidat à Marseille

Send an email

L’ex redoutable attaquant de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang, s’est lancé en politique. Sur « 20 Minutes », il a annoncé sa candidature aux municipales à Marseille sur la liste de La république en Marche.

Du football à la politique, ainsi en a décidé l’ancien buteur phocéen. Champion de France en 2010 avec le club marseillais, l’avant-centre sénégalais, Mamadou Niang, veut aussi faire changer les choses dans cette ville qu’il adore tant. Pour y arriver, l’ex-footballeur s’est déclaré candidat dans les XVe et XVIe arrondissement de Marseille sur la liste de Saïd Ahamada aux côtés d’Yvon Berland, la tête de liste de LREM pour ces élections. Pour l’ancien capitaine phocéen, Marseille a besoin de changement. Cette ambition politique a vu le jour après un dîner avec le président français, Emmanuel Macron, occasion à laquelle il avait discuté librement « des problèmes qu’il y avait à Marseille« .

« Je vais donner mon maximum pour aller vers les gens, et leur faire prendre conscience qu’il est important d’aller voter pour faire évoluer les choses. Aujourd’hui, Yvon est là pour faire changer les choses, mais je suis là pour le faire aussi. Saïd y travaille depuis des années. À nous trois on va déjouer les pronostics. On est là pour gagner« , a lâche l’ex-footballeur. Dix ans après avoir conduit l’équipe au sacre, Mamadou Niang espère une grande victoire au soir du 22 mars prochain. Mais pour réussir à chiper cette mairie, longtemps restée aux mains des républicains, le parti présidentiel devra batailler dur.