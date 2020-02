Moscou: une meute de chiens errants dévore un homme

Un homme, d’une cinquantaine d’années, a été retrouvé mort dans un fossé, dévoré par des chiens errants, le 10 février dans le sud-ouest de Moscou.

Á Salarievo, dans le sud-ouest de Moscou, le cadavre d’un homme a été découvert dans un fossé, le 10 février 2020. Son corps a été en partie dévoré jusqu’aux os, relate la chaîne REN TV, citée par le média russe, Spuknik, précisant qu’il n’avait plus ni mains ni pieds. La cause réelle et les circonstances entourant ce décès sont indéterminées pour l’instant. Toutefois, plusieurs empreintes de chiens ont été repérées à proximité. Le média précise qu’il est décédé, il y a plus de cinq jours. À l’heure actuelle, il n’est pas établi si les animaux ont provoqué sa mort ou s’ils l’ont dévoré après son décès.

