Mois de la Femme 2020: Vlisco annonce les couleurs (communiqué)

« Je travaille sans relâche, et je continuerai jusqu’à ce que toutes les femmes et tous les enfants soient éduqués, en sécurité et libres. » Françoise Mayi GNOFAM

Pour le mois de la Femme 2020, Vlisco célèbre la puissance et l’unité de la solidarité féminine. Avec « Toutes les femmes, toutes unies » comme slogan de la campagne, Vlisco rend hommage aux femmes qui travaillent d’arrache-pied pour motiver et autonomiser d’autres femmes. Ce slogan est également repris la sous forme d’un embellissement fort et lumineux dans deux créations exclusives Wax Hollandais et Super-Wax. La nouvelle campagne met en vedette quatre femmes inspirantes et leur travail remarquable pour améliorer la vie des femmes au Togo, au Bénin, en République Démocratique du Congo et en Côte d’Ivoire. Ces femmes font un effort exceptionnel pour motiver et encourager d’autres femmes à bâtir une société plus saine, plus joyeuse et plus prospère.

Le Dr Joannie Marlène BEWA est un médecin du Bénin qui défend les droits des filles et des femmes, et milite pour la santé, l’éducation et l’égalité des sexes. Elle est également la fondatrice et la directrice de Young Beninese Leaders Association (YBLA) qui forme aussi les filles et les femmes au leadership et à l’entrepreneuriat par le biais du renforcement des capacités et du mentorat.

Vlisco est fier de présenter ces femmes extraordinaires dans le cadre d’une campagne qui sera présentée au Togo, au Bénin, en République Démocratique du Congo, au Ghana et en Côte d’Ivoire, et au reste du monde en ligne. La campagne comprend des panneaux d’affichage, des publicités télévisées, des portraits vidéo et des événements dédiés à ces femmes qui font la différence.

Les événements se tiendront dans les pays participants, au cours du mois de mars. L’ambassadrice de la campagne sera présente et participera à une table ronde avec des acteurs locaux qui changent la donne et promeuvent les droits et l’autonomisation des femmes.

Au cours de cette année, les ambassadrices participeront à un programme de mentorat, financé par Vlisco, dans lequel elles soutiendront et développeront les compétences d’un groupe de femmes entrepreneures.

Les imprimés Wax Vlisco « Toutes les femmes, toutes unies » du mois de la femme, seront uniquement disponibles dans les boutiques Vlisco.