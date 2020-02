Miss Côte d’Ivoire 2013: sa confidence sur une nuit torride proposée contre 20 millions FCFA

Aïssata, Miss Côte d’Ivoire a confié dans un entretien accordé à la Télé NCI qu’elle a déjà reçu une proposition d’une partie de jambe en l’air contre une forte somme de 20 millions.

«C’était en 2014. Un gar est venu en face de moi et sans gêne, il m’a dit, je veux passer la nuit avec toi. On fait comment ? Je l’ai regardé et j’ai dit, mais il est culotté celui-là dit donc! Il m’a proposé 20 millions…», a raconté Aïssata Dia invitée sur l’émission «la Télé d’ici» sur la nouvelle télé NCI et rapportée par leral. A en croire la miss Côte d’Ivoire 2013, c’est «la plus grosse proposition indécente qui lui aurait été faite». Toutefois, devant les miss Jennifer Yeo et Jemima Gbato, elle a tenu à rassurer l’animateur Cheick Ivan que malgré leur défaut, les Ivoiriens sont décents, aimables et surtout respectent la femme.

Aïssata Dia sélectionnée dans la région du Sud-Comoé (Aboisso) a surclassé les 23 autres prétendantes à l’élection Miss Côte d’Ivoire 2013, le samedi 08 Juin 2013 au Palais des Congrès de l’Hôtel Ivoire à Abidjan. Du haut de ses 1,83 mètres, et ayant obtenu la note de 16,20/20, Aïssata 18 ans seulement à l’époque était étudiante en année préparatoire du BTS en marketing et management.

Elle a su convaincre le public et le jury présidé par Madame Awa Diarra. Avec son teint clair et sa silhouette svelte, elle a pris le meilleur sur Konaté Aida (1ère dauphine) venue de la région du Poro (Korogho) avec une moyenne 15,97 et Diplo Karine (2ème dauphine) avec une moyenne de 15,97 en provenance de Bassam. Aïssata qui a succédé à Valérie Djouka, l’élue de l’édition 2012, avait une voiture et de nombreux lots de la part de la première Dame et des nombreux sponsors de cet événement.