Miles Skinner: un an après, Whitney Cummings rompt leurs fiançailles

Whitney Cummings a décidé de mettre met fin à ses fiançailles avec son fiancé Miles Skinner après plus d’un an. Whitney Cummings a précédemment révélé qu’elle avait rencontré Miles Skinner sur des sites de rencontre.

Whitney Cummings et son fiancé Miles Skinner ont annulé leur engagement. La star a annoncé la fin de leurs fiançailles au début du mois, plus d’un an après que Skinner ait posé la question. «Je ne porte pas de bague de fiançailles. Je ne suis plus fiancée », a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 5 février 2020 de son podcast Good For You . «Rien de méchant, pas de drame. Ce n’était tout simplement pas – j’ai l’impression que personne ne me croira – je n’étais vraiment pas prêt à planifier un mariage, le tout m’a vraiment bouleversé. »

Cummings a déclaré qu’il lui était particulièrement difficile de se concentrer sur la planification du mariage après que sa mère eut subi un AVC. « Ma mère est en mauvaise santé », a-t-elle déclaré. «L’idée de planifier était vraiment écrasante et un peu triste pour moi. J’ai l’impression que la planification d’un mariage devrait être amusante et ne pas être une vraie déception. »

Cummings et Skinner, 35 ans, se sont fiancés en septembre 2018 lors du 36e anniversaire de la comédienne. Elle a partagé une vidéo du moment spécial sur son Instagram, montrant sa bague de fiançailles. «Aujourd’hui, je me suis fiancé. Je l’ai très bien géré! Cela montre simplement que si vous travaillez sur vous-même, faites confiance à votre instinct et gardez votre ego en échec, vous pouvez également trouver l’amour sur une application de rencontres », a écrit l’ hôte de podcast Good For You sous la vidéo.

Les préparatifs du mariage suspendus

En novembre, Cummings a déclaré qu’elle avait suspendu la planification du mariage, qualifiant le processus de «stressant». «Ouais, tu sais, c’est stressant», a-t-elle déclaré à Us Weekly . «Avec tout ce qui se passe, c’est cher. Je ne veux pas être cette personne qui fait le mariage «parrainé» et j’aime le faire… J’essaie de trouver un moyen de le faire. Nous verrons. » Bien que le couple ait largement gardé leur relation privée, Cummings a précédemment révélé qu’elle avait rencontré Skinner en ligne.