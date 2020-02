Megxit : première apparition de reine Elizabeth II après le départ de Meghan et Harry

La reine Elizabeth II fait sa première sortie officielle depuis la sortie de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale supérieure.

Ce lundi 3 février 2020, la reine Elizabeth II a visité la Royal Air Force, dans le Norfolk, à Marham. Lors de cette sortie de la première souveraine de 93 ans depuis le Megxit, Elizabeth II s’est rendue à une base de la Royal Air Force (RAF), située dans le Norfolk, à Marham. Elle y a rencontré plusieurs des militaires affectés au sein de la base aérienne, prenant le temps de découvrir leurs nouveaux avions. La monarque a également discuté avec des militaires et techniciens sur place, visiblement enjouée. L’épouse du prince Philip et grand-mère des princes William et Harry vêtue d’un ensemble de couleur pêche et un chapeau assorti, que l’on doit à son habilleuse personnelle, Angela Kelly, était élégante. « Côté accessoires, la souveraine portait un imposant collier de perles blanches, et une broche en diamants qui brillait de mille feux », raconte Closer.

De leur côté, le prince Harry et son épouse Meghan Markle vivent heureux avec leur fils Archie loin de Londre. Ils vivent désormais en Amérique du Nord et se sont installés dans une sublime villa sur l’île de Vancouver, où par ailleurs leurs gardes du corps déplorent leurs conditions de travail.