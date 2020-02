Megxit: le prince William et Kate Middleton sous pression

Sous pression depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry, William et Kate Middleton essaient de “restaurer la magie” de la famille royale.

Le 8 janvier 2020, le prince Harry a annoncé, dans une publication sur sa page Instagram, sa volonté de quitter ses fonctions royales avec sa femme Meghan Markle et son fils Archie pour devenir financièrement indépendants. Depuis lors, les regards sont braqués sur les Cambridge considérés désormais comme le modèle parfait de la famille royale britannique. Ainsi, ils ont la lourde responsabilité de camper leurs rôles de futurs monarques après le règne de Charles qui devra lui-même succéder à une reine Elizabeth II réticente à passer la main. C’est d’ailleurs pourquoi les altesses royales William et Kate font l’effort de ne pas commettre plus d’impairs afin d’assumer pleinement leurs fonctions pour réenchanter la Couronne dans un contexte compliqué.

Pour Joe Little, rédacteur en chef de Majesty magazine, dans un entretien accordé au Telegraph, «la Maison de Windsor a été si longtemps envahie par les mariages, les bébés et les jubilés que William et Kate doivent restaurer une partie de cette magie» . A en croire le journaliste, cité par Gala, Kate Middleton a pleinement conscience que le Megxit annonce un nouveau départ pour son couple. «La duchesse de Cambridge a discrètement priorisé son devoir avec une visibilité croissante», a-t-il expliqué. Il poursuit: « une récente tournée au Royaume-Uni pour lancer son enquête historique sur la petite enfance, combinée à des visites bien accueillies à Bradford et Mumbles, pourraient, à première vue, donner l’impression que Kate fait un effort conscient pour combler le vide laissé par son beau-frère et sa belle-sœur.»