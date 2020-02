Megxit: Kate Middleton et le prince William annoncent une pause royale

Très surchargés depuis le départ de Meghan Markle et du prince Harry, Kate Middleton et le prince William ont annoncé, pour la semaine prochaine, une pause royale.

Depuis le Megxit, Kate Middleton et le prince William ont eu quelques semaines bien remplies. Le couple a opté pour un emploi du temps plus léger, la semaine prochaine, afin de passer du temps avec leurs trois enfants. Selon Gala, l’école du Prince George et de la princesse Charlotte est en pause de mi-session du lundi 17 février au vendredi 21 février. Le média rappelle que, d’habitude, Kate et William ralentissent leur horaire royal pendant les vacances scolaires afin de se consacrer à leurs enfants.

Pour rester en famille, le couple pourrait s’échapper dans leur maison de campagne, ce même lieu où ils ont choisi de poser ensemble pour leur photo de carte de Noël 2018 super décontractée. Leurs trois enfants ont chacun leur programme. Gala indique que « le programme de la princesse Charlotte l’exposera à une variété de sujets comme le théâtre, l’art et le français, selon le site Web de l’école ». De son côté, le dernier de Kate suivra des cours de ballet, de musique, d’informatique, de mathématiques, de lecture et plus encore dans le cadre du programme Early Years. «Pendant l’année de la réception, les enfants joueront et exploreront; faire des choix et apprendre à essayer et à persévérer; être créatif et résoudre les problèmes; nouer de bonnes relations; être en sécurité, en sécurité et heureux », a annoncé l’école, citée par Gala. La même source indique que «les rencontres avec des étrangers peuvent être difficiles, alors ils apprennent à s’appuyer les uns sur les autres».